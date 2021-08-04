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Швейцарія відкрила кордони для українців: що потрібно для в'їзду в країну

23:04 4 серпня 2021
Швейцарія відкрила кордони для українців: що потрібно для в&#39;їзду в країну

Швейцарія з 2 серпня скасувала обмеження на в'їзд мандрівників з України по аналогії з країнами Євросоюзу.

За повідомленням МЗС України, для в'їзду в країну вам доведеться надати:

  • сертифікат про вакцинацію (після отримання останньої дози вакцини повинно пройти 14 днів),
  • або негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години), або тест на антиген (зроблений за 48 годин),
  • або сертифікат про одужання (діє протягом 6 місяців).

Важливо також знати, що Швейцарія поки визнає тільки вакцини Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca (в тому числі і індійський Covishield), Janssen / Johnson & Johnson, Sinopharm / BIBP, а також Sinovac (CoronaVac).

Для осіб, які прибули до Швейцарії з країн з небезпечними штамами коронавируса і перебували там більше 10 днів, які не були імунізовані і не можуть довести, що за останні 6 місяців хворіли COVID-19, передбачений 10-денний карантин. А туристам, які прибувають в країну літаком, слід завчасно заповнити в'їзну онлайн-форму.

Нагадаємо, що сусідня зі Швейцарією Німеччина з 1 серпня, навпаки, посилила правила в'їзду іноземців в країну, почавши вимагати їх обов'язкового тестування (при в'їзді з регіонів, де підтверджено наявність мутованих штамів коронавируса). Експрес-тест повинен бути зроблений максимум за 24 години, а ПЛР-тест — за 72 години. Результати тесту мандрівники повинні зберігати як мінімум 10 днів після в'їзду до Німеччини і надавати його компетентним органам на їх вимогу.

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