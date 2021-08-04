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«Розпродаж» на курорті: в Кирилівці пропонують замість оренди житла купити весь готель повністю

21:42 4 серпня 2021
«Розпродаж» на курорті: в Кирилівці продають готель

Поки мільйони українців переглядають сайти в пошуках дешевого житла на курорта, курортна нерухомість, схоже, сама намагається їх знайти, і навіть стати їхньою власністю.

Так, в популярній у українців Кирилівці власники пропонують придбати один з готелів. Відповідне оголошення опубліковане на сайті ОLХ, пише «Апостроф».

Виставлений на продаж готель

Відзначається, що елітний готель з басейном, сауною і рестораном можна прикупити «всього» за 900 тисяч доларів. В якості переваг житла — його розташування на першій лінії — море знаходиться всього в 50 метрах.

У п'ятиповерховому готелі площею 874 кв. м є 12 номерів VIP-класу. Кожен номер, площа яких становить від 27 кв.м. до 43 кв. м, складається із спальні і санвузла з висококласною сантехнікою. Деякі номери можуть похвалитися балконом з видом на море і лиман.

Тому справа залишається за малим — потрібно знайти зазначену суму в доларах, і комфортний відпочинок буде забезпечений щоліта.

Нагадаємо, на цьому курорті почастішали небезпечні інциденти з відпочиваючими — так, днями куротниця провалилася у відкритий люк, на дні якого було сміття, палиці і арматура, а в море гідроскутер на швидкості влетів в надувний «банан» з відпочиваючими.

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