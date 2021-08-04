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Справа Шеремета: підозрюваної Юлії Кузьменко суд змінив запобіжний захід

20:29 4 серпня 2021
Справа Шеремета: підозрюваної Юлії Кузьменко суд змінив запобіжний захід

Шевченківський районний суд пом'якшив запобіжний захід для дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. З неї зняли електронний браслет, а цілодобовий домашній арешт замінили на нічний.

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Браслет стеження з медика зняли ще в залі суду.

Нагадаємо, в червні змінити запобіжний захід для Юлії Кузьменко її захисникам не вдалося. Тоді ж суд також продовжив на 60 діб домашній арешт для «головного» фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета — Андрія Антоненко.

Журналіст Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіціі заявили, що в причетності до вбивства журналіста підозрюють музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненко, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугаров. А після того, як в пресі з'явилася інформація про те, що в Білорусі силовики обговорювали можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, в Нацполіціі заявили, що отримали в розпорядження інформацію «про можливих замовників» злочину.

фото facebook.com/EuropeanSolidarity.official/

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