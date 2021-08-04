Пора вводити штрафи для людей без маски: академік спрогнозував початок спалаху штаму «Дельта» в Україні

Сплеск захворюваності COVID-19 (перш за все його агресивним штамом «Дельта») в Україні неминучий, а щоб необхідність в додаткових карантинних обмеженнях виникла як можна пізніше, правоохоронним органам слід посилити контроль за дотриманням маскового режиму в громадських місцях, а уряду — повернути штрафи за порушення карантину. Про це в ефірі OBOZREVATEL-TV розповів голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

За його прогнозами, кількість інфікованих українців буде зростати насамперед у зв'язку з тим, що у найближчих сусідів нашої країни активно поширюється «Дельта», через завершення відпускного сезону, а також заплановані масові заходи до 30-ї річниці Незалежності.

«Якою має бути відповідальність за неправильне носіння маски? Тут важлива роль правоохоронних органів. Наприклад, в демократичних країнах, де цінується особиста свобода, таких як Франція, Великобританія, були введені дуже строгі норми дотримання протиепідемічних заходів, зокрема, носіння масок. У тих же США носіння масок у багатьох випадках є майже обов'язковим. Людей, які не хочуть носити маски, треба просто видаляти з магазину. Я думаю, що можна було б повернути штрафи. Це б дуже добре дисциплинировало», — закликав Комісаренко.

Нагадаємо, з 5 серпня в Україні вступлять в силу нові правила в'їзду в зв'язку з поширенням «Дельти». Для тих, хто прибуває з Індії, Росії, Великобританії буде обов'язковою 14-денна самоізоляція. Незабаром перелік потенційно небезпечних країн може доповнитись Туреччиною і США.

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