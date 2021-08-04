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Україна

Добиратися на чорноморські курорти стане легше: «Укрзалізниця» запускає додатковий потяг на південь

16:49 4 серпня 2021
Поїзд

«Укрзалізниця», яка раніше запустила додатковий регіональний потяг № 729/730, який з'єднує Харків і Генічеськ, призначила додатковий поїзд до Херсону зі Львова та збільшила кількість місць на рейсах до Ужгороду.

Як повідомляють у компанії, з середи, 4 серпня, почав курсувати потяг № 110/109 Львів — Херсон. Зі Львова він йде по парних днях о 16:21 і прибуває до Херсону об 11:42. У зворотному напрямку — по непарних днях о 12:40, час прибуття до Львову — о 08:38.

Стосовно збільшення місць на рейсах до Ужгороду, то додаткові вагони причеплять до поїздів, що відправляються з Києва.

А з четверга, 5 серпня, подвоюється кількість безпересадних вагонів у напрямку Київ — Відень.

Нагадаємо, що раніше в «УЗ» повідомили про запуск додаткового двухгрупного нічного швидкісного потягу № 250 / 261−262 / 249 Кременчук, Полтава, Харків — Бердянськ.

Фото зі сторінки «Укрзалізниці» у соціальних мережах.

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