Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

Зовсім недавно в Україні почав функціонувати вільний ринок землі сільськогосподарського призначення. Однак багато хто з власників ділянок не знають, що найважливішою умовою для вільного розпорядження їхньою нерухомістю є її правильне документальне оформлення. Через це Міністерство юстиції України опублікувало на своїй сторінці у фейсбуці відповідне роз'яснення.

Зокрема, кожній ділянці має бути присвоєно кадастровий номер. Адже без кадастрового номера неможливо ні оформити право власності на землю, ні продати її на ринку землі, ні юридично грамотно оформити договір оренди. Більш того, якщо своєчасно право власності не буде оформлене, така земля буде вважатися відмовною та потенційний власник втратить на неї право.

«Кадастровий номер земельної ділянки важливий не тільки тому, що без нього ви не зможете продати об'єкт, що знаходиться на цій ділянці. Законодавством України встановлено: якщо до 1 січня 2025 року власник незатребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від отримання земельної ділянки», — йдеться в роз'ясненні Мін'юсту.

При цьому в міністерстві нагадали, що для присвоєння ділянці кадастрового номера власник має звернутися із заявою до Держгеокадастру, надавши такий пакет документів:

заяву (можна подавати також в паперовій, в електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки;

оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Що стосується земельних ділянок, отриманих у власність до 2004 року, відомості про яких не внесені до Державного реєстру земель, то їх держреєстрація має свою процедуру. Вона здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на тій місцевості, де вона знаходиться) за заявою власника.

У Держгеокадастрі повинні протягом 14 днів розглянути подані документи й винести свій вердикт: або привласнити ділянці кадастровий номер, або, в разі відмови, обґрунтувати причину та роз'яснити, як ситуацію можна виправити.

Варто нагадати, що для безпечної купівлі або продажу земельної ділянки необхідно підготувати пакет документів. Раніше «ФАКТИ» докладно розповідали, які документи потрібні для операцій із землею сільгосппризначення і як відбуваються такі угоди.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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