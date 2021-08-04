Брудне море та натовпи людей: Коблеве порівняли з курортом часів СРСР

На курорті Коблево (Миколаївська область), адміністрації деяких баз якого туристи критикували за ставлення до клієнтів, пляжі переповнені, а шезлонги «першої лінії» стоять мало не у воді.

Відео із селища у мережу виклали автори влогу «Big Family». Автор відео каже, що «потрібно постаратися», щоб йдучи пляжем, не наступити на чиїсь ноги. Він показує, що на узбережжі практично немає вільного місця. А на безкоштовній ділянці, де немає шезлонгів, підстилки відпочиваючих залишають мало вільного місця для проходу.

Море під час зйомок трохи хвилювалося — на берег викидало водорості, а вода була мутнуватою. Медуз, до речі, видно не було.

Автор уточнив, що зйомки велися на «молдовській частині» Коблева — її називають так, оскільки раніше там будував бази «МолдКурортБуд». Час минув, а назва прижилася.

Під цим постом інтернет-користувачі залишили багато коментарів. В одному з них відпочинок на цьому курорті порівнювали зі «часами СРСР».

Ексклюзивний матеріал «Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблева" читайте на сайті" ФАКТІВ".

Фото — скріншот.

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