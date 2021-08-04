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Україна

Антон Геращенко позбувся поста заступника міністра

14:32 4 серпня 2021
Антон Геращенко

Слідом за Арсеном Аваковим, який подав у відставку з поста очільника МВС, був звільнений і його заступник — Антон Геращенко.

Таке рішення, як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, було прийнято на засіданні Кабінету міністрів. Уряд затвердив низку кадрових рішень, одним з яких екс-заступник голови «Укроборонпрому» Мустафа Найєм отримав посаду у Міністерстві інфраструктури України — він став заступником міністра.

Раніше президентським указом на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації був призначений В'ячеслав Чаус.

Також в Україні змінилося командування ЗСУ — начальником Генштабу Збройних сил України став Сергій Шаптала, а командувачем операцією Об'єднаних сил — Олександр Павлюк.

А генерал-майор Валерій Залужний став головнокомандувачем Збройними Силами України.

Фото Антона Геращенко із соціальних мереж.

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