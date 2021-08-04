Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської обладміністрації
Екс-заступник голови «Укргазвидобування» В'ячеслав Чаус, чию кандидатуру погодив Кабмін, очолив Чернігівську обласну державну адміністрацію.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі в Офісі президента новий очільник області отримав службове посвідчення.
В'ячеслав Чаус народився у Чернігові у серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ «Укргазвидобування».
Нагадаємо, що раніше облдержадміністрацією керувала Ганна Коваленко — дружина вже колишнього головкома ЗСУ Руслана Хомчака, котрий після нещодавніх кадрових перестановок став першим заступником секретаря РНБО.
Фото Офісу президента.327
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