Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської обладміністрації

Екс-заступник голови «Укргазвидобування» В'ячеслав Чаус, чию кандидатуру погодив Кабмін, очолив Чернігівську обласну державну адміністрацію.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі в Офісі президента новий очільник області отримав службове посвідчення.

В'ячеслав Чаус народився у Чернігові у серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ «Укргазвидобування».

Нагадаємо, що раніше облдержадміністрацією керувала Ганна Коваленко — дружина вже колишнього головкома ЗСУ Руслана Хомчака, котрий після нещодавніх кадрових перестановок став першим заступником секретаря РНБО.

Фото Офісу президента.

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