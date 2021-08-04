Після смерті Шишова Зеленський доручив СБУ і МВС захистити білорусів, які втекли від Лукашенка

Наступного дня після того, як у київському парку виявили тіло керівника «Білоруського дому» Віталія Шишова, президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики та забезпечити безумовний захист для громадян Республіки Білорусь, які можуть наражатися на небезпеку через політичну або громадську діяльністю.

«СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей», — цитує Зеленського прес-служба ОП.

Відзначається, що наразі визначено перелік громадян Білорусі, щодо яких вже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території нашої країни та охорони.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова.

Нагадаємо, в поліції розглядають дві версії загибелі очільника «БД» — самогубство або навмисне вбивство, замасковане під самогубство.

Тим часом у «Білоруському домі» повідомили про заборону в'їзду до України Родіону Батулину, який є заступником Віталія Шишова. Прикордонники повідомили йому про трирічну заборону, посилаючись на рішення СБУ.

Фото с сайту президента РБ.

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