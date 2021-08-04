26.83 / 27.02 31.70 / 32.03
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Заступнику загиблого в Києві Шишова несподівано заборонили в'їзд в Україну

13:23 4 серпня 2021
Родіон Батулін

У середу, 4 серпня, в Україну не пустили Родіона Батуліна, заступника голови «Білоруського будинку в Україні» Віталія Шишова, тіло якого виявили в Києві, — йому на три роки заборонили в'їзд. Про це організація повідомила в своєму Telegram-каналі.

Причину заборони на в'їзд прикордонники не назвали — послалися на рішення СБУ. Батулін покинув Україну 14 липня — виїхав в ЄС для оформлення документів. Після появи інформації про виявлення тіла Віталія Шишова Батулін відразу виїхав до Києва, але перетнути український кордон йому не вдалося.

Відзначається, що Родіон Батулін займався збором коштів на похорон Віталія Шишова, але тепер ця процедура продовжиться в іншому форматі.

Нагадаємо, білоруський блогер Тетяна Мартинова впевнена, що Шишова вбили. А нардеп Ірина Геращенко стверджує, що незадовго до смерті Шишов виявив за собою стеження.

Фото: «Білоруський будинок в Україні»

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

«Ми на їх території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

«Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

пожежа

Кожен день вивозять близько десятка сімей: у посольстві розповіли, як евакуюють українських туристів у палаючій Туреччині

Жан Беленюк

Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор у Токіо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.