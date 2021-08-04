Заступнику загиблого в Києві Шишова несподівано заборонили в'їзд в Україну

У середу, 4 серпня, в Україну не пустили Родіона Батуліна, заступника голови «Білоруського будинку в Україні» Віталія Шишова, тіло якого виявили в Києві, — йому на три роки заборонили в'їзд. Про це організація повідомила в своєму Telegram-каналі.

Причину заборони на в'їзд прикордонники не назвали — послалися на рішення СБУ. Батулін покинув Україну 14 липня — виїхав в ЄС для оформлення документів. Після появи інформації про виявлення тіла Віталія Шишова Батулін відразу виїхав до Києва, але перетнути український кордон йому не вдалося.

Відзначається, що Родіон Батулін займався збором коштів на похорон Віталія Шишова, але тепер ця процедура продовжиться в іншому форматі.

Нагадаємо, білоруський блогер Тетяна Мартинова впевнена, що Шишова вбили. А нардеп Ірина Геращенко стверджує, що незадовго до смерті Шишов виявив за собою стеження.

Фото: «Білоруський будинок в Україні»

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