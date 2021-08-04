Курс долара знову пішов вгору: що відбувається

Протягом декількох тижнів курс гривні відносно основних іноземних валют впевнено зростав. Однак з початку цього тижня ситуація змінилася. У понеділок, 2 серпня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,82 грн за долар і 31,89 грн за євро. З понеділка, 2 серпня, долар і євро подорожчали на 2 копійки. У середу, 4 серпня, НБУ встановив офіційні курси на рівні 26,84 грн за долар і 31,89 грн за євро. На готівковому валютному ринку особливих змін курсу долара поки не спостерігається, а ось євро подорожчав на 8−10 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,81 грн, купити — по 27,01 грн; євро — здати по 31,70 грн, купити — по 32,04 грн.

Експерти відзначають, що на вітчизняний валютний ринок вплинуло виділення грошей МВФ і зростання надходжень валюти від українських заробітчан.

«У вівторок долар США продовжив зміцнення відносно гривні, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. На міжбанку знову були помічені нерезиденти з купівлею гривні. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар/гривня завершилася на рівні 26,88 грн, курс євро ослаб до позначки 31,89 грн.

НБУ повідомив про те, що обсяг приватних переказів трудових мігрантів в Україну з січня по червень цього року перевищив позначку в 6 млрд доларів. Зростання щодо показника за аналогічний період 2020 року склало 11,6%. Ці гроші сім'ї гастарбайтерів витрачають на території України, підтримуючи тим самим курс української національної валюти та попит на внутрішньому ринку. Сума переказів трудових мігрантів в кілька разів перевищує обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну, а тому цей показник настільки важливий для стабільності гривні.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами погашення в 12, 18, 24, 36 і 60 місяців. До держбюджету було залучено лише 1,9 млрд грн — менше, ніж тижнем раніше. Нерезиденти проігнорували це розміщення, отже тиск на гривню з їхнього боку в майбутньому буде лише зростати.

У понеділок Рада керівників МВФ затвердила розподіл 650 млрд доларів, призначених для боротьби з економічними наслідками коронакризи в усьому світі. Україна отримає 2,7 млрд доларів до кінця серпня. Рішення про використання коштів буде приймати Мінфін. Таким чином, у вересні Україна зможе без проблем провести виплати за зовнішнім боргом, і гривня зможе уникнути традиційної осінньої девальвації.

Вважаю, що на поточному тижні гривня до долара продовжить ослаблення до рівня 27,15 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки 32,10 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Експерти відзначають, що негативно на курс гривні може вплинути погіршення епідеміологічної ситуації.

«Гривня в середу, 4 серпня, продовжує мінімально послаблюватися проти долара США та торгується на рівні 26,9 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Новина про виділення Україні безоплатної допомоги від МВФ в розмірі 2,7 млрд доларів вже відіграна ринком напередодні, хоча не виключені ще спекулятивні спроби зіграти на позитиві. Проте це вже підтверджує факт виділення коштів, оскільки очікування допомоги було озвучено у липні.

Негативом для гривні виступає погіршення епідеміологічної ситуації. Тому на ділову активність в країні та настрої інвесторів впливають негативні очікування щодо можливих нових обмежень.

Вчорашнє розміщення Мінфіном ОВДП виявилося слабким: лише 1,9 млрд гривень. Таким чином, попит на папери продовжує знижуватися як з боку банків, для яких впала прибутковість таких вкладень після підвищення облікової ставки НБУ, так і з боку нерезидентів, які залишаються пасивними щодо українського боргу. За перші два дні серпня нерезиденти вийшли з ОВДП на 973 млн гривень, тоді як за липень закрили позиції на 3,5 млрд гривень.

У найближчій перспективі очікуємо плавного сповзання курсу в зону 27 гривень за долар, однак оптимізм щодо виділення коштів від МВФ може стримати покупців", — сказал Андрій Шевчишин.

Слід зазначити, що отримання грошей від МВФ може в подальшому вплинути на курс національної валюти. На думку експертів, в серпні курс гривні до долара та євро може помітно зрости.

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