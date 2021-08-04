Кожен день вивозять близько десятка сімей: у посольстві розповіли, як евакуюють українських туристів у палаючій Туреччині

У Туреччині, охопленоій пожежами, відпочивають десятки тисяч українських туристів, серед яких і ті, хто знаходиться у безпосередній близькості до зон стихійного лиха.

Керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик в ефірі «Громадського» розповів, як українські дипломати допомагають співгромадянам перебиратися в більш безпечні місця. За його словами, щодня надходить понад 100 звернень на гарячу лінію і телефони дипломатичних установ, а десятки сімей міняють місця відпочинку.

«Ми формуємо списки на перевезення громадян за їхніми зверненнями. Наприклад, до нас звертаються люди, у яких є проблеми зі здоров'ям. Зокрема, астматики. Посольство і консульства вступають у перемовини з туроператорами і сприяють переміщенню людей у більш безпечні місця і готелі», — зазначив він і додав, що також дипломати ведуть облік українців, які, можливо, захочуть евакуюватися у разі загострення ситуації.

Андрій Білик також повідомив, що в Туреччині взяті під контроль близько 150 пожеж. На даний момент українців немає серед загиблих і постраждалих. Дипломат зазначив, що авіасполучення між Україною і Туреччиною стабільне і без змін.

«Туристи можуть відчувати дим, проте вогонь не підходить до готелів, тому українські туристи в абсолютній безпеці», — додав він.

Тим часом пожежі охопили не тільки Туреччину, але й Італію та Грецію.

Фото з Pixabay.

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