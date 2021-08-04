Справа Чауса: адвокат розповів про тортури над екс-суддєю

У середу, 4 серпня, затриманому детективами НАБУ у столичній «Феофанії» екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди, суд обиратиме запобіжний захід. Напередодні засідання у нього в СІЗО побував адвокат Ростислав Кравець.

В інтерв'ю «Стране» він заявив, що його підзахисний потребує «медичного догляду» і що Чауса «катували світлом».

«Чаус більше 50 днів був буквально прикутим до ліжка. Йому не дозволяли навіть митися, тільки давали ходити в туалет. Його мучили, постійно вмикаючи і вимикаючи світло, постійно клацали вимикачем. Вмикали і вимикали. Тортури такі», — стверджує адвокат.

За словами захисника, Чаус на судовому засіданні має намір давати свідчення, у тому числі й про те, як його вивезли до Молдови, а потім і назад в Україну «не за його волею».

Адвокат має намір просити суд проводити засідання у закритому режимі, щоб не розкривати всі деталі викрадення, в якому, за його словами, «замішані всі правоохоронні органи України».

Він також додав, що СБУ, співробітники якої відвезли Чауса до Києва, «полюбовно» домовилася з Антикорупційним бюро і передала екс-суддю детективам НАБУ.

Нагадаємо, що після гучного скандалу з вивезенням Чауса з Молдови екс-суддя раптово знайшовся у Вінницькій області — в селі Мазурівка. Туди направили поліцейських, проте в столицю Чауса відвезли співробітники СБУ, які заявляли, що екс-суддя сам попросив викликати представників спецслужби.

У НАБУ заявили свої «права» на екс-суддю, направивши спецпідрозділ до будівлі Служби безпеки, де, як стверджувалося, знаходився Чаус.

Раніше у мережу потрапило відео з кадрами, знятими у Молдові, на яких, як стверджувалося, зафіксований момент викрадення екс-судді. Це сталося на початку квітня цього року.

Пізніше Микола Чаус кілька разів у соцмережах публікував відеозвернення, заявляючи, що з ним все гаразд, що ніхто його не викрадав, і що він готовий розповісти «всю правду». Вперше після зникнення з території Молдови він вийшов в ефір у середині травня. Телеграм-канал, де було опубліковано відео, був створений за день до цього.

Фото НАБУ.

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter