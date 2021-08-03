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НАБУ розшукало суддю Чауса в «Феофанії», він знову затриманий

22:13 3 серпня 2021
НАБУ розшукало суддю Чауса в «Феофанії», він знову затриманий

Національне антикорупційне бюро України провело затримання екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого представники бюро виявили в клініці «Феофанія».

«Тільки що в лікарні „Феофанія“ детективи НАБУ затримали екс-суддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди», — йдеться в повідомленні НАБУ в Facebook .

Рішення за клопотанням про застосування до екс-судді запобіжного заходу має прийняти Вищий антикорупційний суд України, засідання попередньо заплановано на 4 серпня.

Нагадаємо, минулого тижня Чаус вийшов на зв'язок і попросив захисту у СБУ. Силовики допитали Чауса у справі про його викрадення в Молдові і взяли під захист. При цьому в НАБУ вимагали віддати Чауса детективам, оскільки він фігурує в справі про отримання хабара.

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