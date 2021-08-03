В Україні введуть соцпакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників: Шмигаль назвав дату

Уряд України, що визначився, як будуть рости пенсії в 2022 році, прийняв рішення про початок запровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями для бюджетників, але вже в 2023 році. Відповідне рішення КМ повинна розробити робоча групуа на базі чинного законодавства. В її роботі 3 серпня і взяв участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати. Це без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета — прийняття відповідних законів і повноцінне впровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому», — заявив глава уряду.

За його словами, в майбутньому досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів та військових як елемент переходу до накопичувальної системи.

«Відсутність системи накопичувальної пенсії в Україні протягом 30 років, як і фондового ринку, є злочином проти держави і українців. У наших руках цей злочин припинити і виправити. Крім забезпечення гідної пенсії для людей, ми також забезпечимо реальний сектор економіки довгим, недорогим і надійним ресурсом «, — сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» директором Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова відповіла на питання, чи витримає економіка України введення другого рівня пенсійної системи, а також чому ризик бідності серед пенсіонерів не найвищий.

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter