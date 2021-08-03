«Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

3 серпня медузи атакували пляжі популярного українського курорту на Чорному морі — Коблево (зовсім недавно там же спостерігалося нашестя сонечок). Відпочиваючі зі стажем кажуть, що це сталося після дводенного шторму. І дійсно, море останні дні тут було неспокійним, а сама погода трохи зіпсувалася. У понеділок у другій половині дня було похмуро і, як для курорту, трохи прохолодно. На морі піднімалися досить високі хвилі. Що, слід зазначити, аж ніяк не відлякало відпочиваючих, які придумали забаву: пірнати у хвилю. Причому робили це всі: від малого до великого.

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Якщо прохолодна вода у морі і великі хвилі не змогли відлякати відпочиваючих, з цим завданням досить легко впоралися медузи. У вівторок, 3 серпня, у другій половині дня море в районі курорту Коблево заспокоїлося, вода потепліла, але в районі пляжу почали з'являтися медузи-корнероти. Поки великої паніки серед відпочивальників в Коблево немає. Але медуз до вечора стало ще більше. Деякі діти, побачивши у воді корнерота, з вереском вискакують на берег. А дехто з дорослих ловить медуз і викидає їх подалі від берега.

— Треба брати корнерота акуратно з боку капелюшка — він не отруйний, щупальцями догори, — говорить один з відпочиваючих на ім'я Максим із Запоріжжя. — Я багато читав про цих медуз. В принципі, вони не такі небезпечні, як про них говорять. Але якщо торкнутися їхніх щупалець — то задоволення буде мало. Обпече, як кропива. Причому цей опік буде у вас боліти дві-три години.

Медузи все прибувають. Швидше за все, це через учорашній шторм: їх до берега пригнали хвилі. Думаю, це погана новина. Завтра їх може бути ще більше.

Відпочивальників у воді, не зважаючи на спекотну погоду, стало помітно менше. Ті, хто наважився купатися, не зважаючи на атаку медуз, товпилися поблизу берега, де вода ледь доходить до коліна. Але медузи підбираються все ближче до берега. Навколо тільки й розмов про корнеротів.

«Що робити? Ми на їхній території», — філософськи висловилася студентка з Києва, яка назвалася Галею.

Фахівці радять: після того, як вас покусав корнерот, потрібно обробити місце опіку будь-яким засобом від укусів комах. Втім підійде і щось з міцних спиртних напоїв. Хоча і після обробки місце опіку болітиме ще пару годин. Крім того, як відзначають фахівці, найбільш небезпечним може бути укус корнерота в районі очей людини. В такому випадку очі можуть боліти до трьох днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нове нашестя медуз на Бердянській косі і в Щасливцевому на Азовському морі. Навіть поблукавши в воді біля берега, відпочиваючі скаржаться, що медузи боляче жалять і уникнути їх немає ніякої можливості: все це схоже на прогулянку по мінному полю.

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