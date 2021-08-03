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Україна

Дистанційка в школах у вересні: міністр освіти зробив заяву

16:17 3 серпня 2021
Дистанційка в школах у вересні: міністр освіти зробив заяву

У Міністерстві освіти України не виключають переходу на дистанційний формат навчання в школах восени, коли виросте кількість гострих респіраторних захворювань. Про це в інтерв'ю Слово і Діло заявив міністр Сергій Шкарлет.

Він також нагадав про другу особливість сезону — стрімке поширення штаму «Дельта» та інших нових штамів.

У той же час Міністерство охорони здоров'я вже дозволив навчальним закладам, рівень вакцинації педколективу яких становить 80%, продовжувати повноформатну навчання в «жовтій», «помаранчевої» і навіть «червоної» карантинних зонах.

За даними Міністерства освіти, найвищий рівень імунізації педагогів шкіл на сьогодні досягнуто в Київській області (90%), тоді як у сфері дошкільної освіти середній рівень вакцинації становить 31% (в залежності від регіону варіюється від 7% до 90%).

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ намагається зробити все, щоб уникнути жорстких карантинних обмежень в країні і запевнив — діючі на сьогодні обмеження відповідають епідемічній ситуації в Україні.

Фото mon.gov.ua/

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