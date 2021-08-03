Зеленський перейменував День захисника України: як тепер буде називатися свято 14 жовтня

Президент Володимир Зеленський, який змінив керівництво Генштабу і Операції об'єднаних сил, підписав закон, який змінює назву Дня захисника України (щорічно відзначається 14 жовтня). Відтепер це державне свято буде називатися Днем захисників і захисниць України, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Рада прийняла закон 14 липня з розрахунком, що він буде сприяти «гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців в захисті нашої країни і належному вшануванню воїнів обох статей».

Закон вступить в силу з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, нещодавно в українській армії після жінок-військових в генеральському званні з'явилася і жінка на чолі командування в Збройних Силах. Тетяна Остащенко була призначена на посаду командувача Медичних сил ЗСУ.

Фото Офісу президента України

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