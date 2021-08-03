Чиновникам та політикам заборонили їздити в зону ООС: що сталося

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний, який змінив на цій посаді Руслана Хомчака, заборонив відвідування району проведення операції Об'єднаних сил посадовими особами та парламентарями.

Як повідомили в командуванні ООС, заборона тимчасова — до 10 діб. Це розпорядження пов'язане з процесом прийому-передачі посади командувача ООС.

«Цей процес повинен відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави», — зазначив Залужний, який висловив надію на те, що політики і чиновники його зрозуміють.

Нагадаємо, що згідно з президентським указам, новими начальником Генштабу ЗСУ призначено Сергія Шаптала, а командувачем операцією Об'єднаних сил став Олександр Павлюк.

Фото з Вікіпедії.

469

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter