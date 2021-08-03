Боротьба Фонду Ріната Ахметова з коронавірусом отримала міжнародне визнання

Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу Україні, коли вона зіткнулася з пандемією коронавірусу, виділивши понад 450 мільйонів гривень на боротьбу з новою хворобою в рамках проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні». Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності.

Така системна та масштабна діяльність отримала високу оцінку на міжнародній арені. Фонд Ріната Ахметова став переможцем престижної міжнародної премії IPRA Golden World Awards відразу в двох номінаціях — Sport і NGO campaign за створення освітнього серіалу «Діджитал-фізра» в рамках проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні».

«Фонд Ріната Ахметова, футбольний клуб „Шахтар“ і Міністерство цифрової трансформації оперативно відповіли на ті виклики, які виникли у зв'язку з карантином. За лічені дні був створений спільний проєкт „Діджитал-фізкультура“. Це цикл відеороликів для ютуба та інстаграма про те, як важливо займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Карантин, з одного боку, висовує перед нами нові виклики, а з іншого — спонукає рухатися уперед. Створення онлайн-серіалу відкриває нові можливості для розвитку онлайн-освіти в Україні в цілому. Фонд Ріната Ахметова ще 22 лютого 2020 року відреагував на загрозу коронавірусу. З цього моменту допомога країні у боротьбі з епідемією — пріоритет Фонду», — розповіла директорка департаменту комунікацій Фонду Юлія Єршова.

Нагадаємо, у 2020 році Рінат Ахметов об'єднав ресурси благодійного фонду, ФК «Шахтар» та інших активів SCM і виділив сотні мільйонів гривень на допомогу країні для подолання пандемії коронавірусу. У найкоротші терміни опорні лікарні по всій країні отримали 205 апаратів ШВЛ, понад 337 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Понад 1000 ліжко-місць були забезпечені киснем, 549 тонн кисню поставлені в лікарні. Також фонд придбав для державних лікарень понад 1000 одиниць суперсучасного обладнання поряд з апаратами ШВЛ. Усього допомогу від фонду отримали понад 500 медзакладів по всій країні.

На діджитал-майданчиках фонду та національному телебаченні аудиторія серіалу «Діджитал-фізра» склала понад 5 млн людей. А сумарна аудиторія, враховуючи користувачів платформи «Дія» та ротацію 20 національних каналів, склала не менше 26 млн осіб.

Згідно з опитуванням, проведеним Фондом Ріната Ахметова, 82,5% школярів, які подивилися серіал, почали з більшим бажанням займатися фізкультурою, 97,55% - стали частіше займатися спортом, а 92,5% - стали регулярно робити зарядку й гімнастику. Всі серії серіалу «Діджитал-фізра» розміщені на сторінці Фонду Ріната Ахметова у фейсбуці та на ютуб-каналі.

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