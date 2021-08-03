Смерть білоруського опозиціонера в Києві: в поліції озвучили дві версії

У Національній поліції України розглядають дві версії смерті керівника «Білоруського дому» Віталія Шишова, тіло якого знайшли повішеним у лісі у Святошинському районі.

На брифінгу голови НПУ Ігоря Клименка повідомили, що серед версій — самогубство або навмисне вбивство, замасковане під самогубство. Відповіді на питання мають дати експертизи та слідчі дії.

Також у поліції підтвердили садна на тілі загиблого. Експерти стверджували, що вони характерні для разового падіння.

Раніше друг загиблого опозиціонера заявляв, що українська спецслужба попереджала їх про агентів КДБ Білорусі в Україні, кількість яких збільшується. А колеги Шишова у «Білоруському домі» говорили, що їх попереджали про провокації — від викрадення до ліквідації .

Фото Віталія Шишова «Білоруського будинку».

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