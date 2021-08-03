директора ТОВ «Волиньелектрозбут» (Група Tolk) Дмитра Іванова. Попри те, що уряд зберіг діючи тариф на електроенергію для населення ще на місяць , до 1 вересня, ринкова вартість «світла» стрімко зростає. За даними державного підприємства «Оператор ринку», середньозважена добова ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН) в об'єднаній енергосистемі України станом на 2 серпня збільшилася на 63,5%, або на 995 грн за МВт-год, до 2 562 грн за МВт-год у порівнянні з 26 червня. Варто зазначити, що нещодавно Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила граничну ціну електроенергії в денні години на ринку «на добу наперед» (РДН) і внутрішньодобового ринку на 50,6%, або на 1 344 грн за МВт-год, до 4 тисяч грн МВт-год, а в нічні — на 60,8%, або на 756 грн за МВт-год, до 2 тисяч грн за МВт-год. Але надалі таке подорожчання енергії може вплинути не тільки на вартість товарів та послуг, але й на тарифи для побутових споживачів, які мають бути затверджені до кінця серпня. Прояснити ситуацію на енергетичному ринку країни «ФАКТИ» попросили

«Дешевшої електроенергії для населення, ніж в Україні, немає в усьому світі»

— З чим пов'язаний стрімке зростання вартості електроенергії для промислових споживачів?

— Спрацювала ланцюгова реакція — недосконала нормативна база ринку електроенергії призвела до «маніпуляцій» і обвалу цін у першій декаді липня. Як наслідок — у теплової генерації виник брак коштів на закупівлю вугілля, через що почали зупинятися блоки на теплових станціях. Додатковим каталізатором було зростання цін на всіх світових енергетичних ринках, включно з вугіллям та газом. Не можна не згадати також негативний вплив на ринок електроенергії кризової ситуації у вугільній галузі, невдалої логістики «Укрзалізниці», а також такий фактор, хоч і не вирішальний, але суттєвий, як окремі «ковідні» рішення уряду, зокрема й щодо тотальної заборони відключення від електропостачання боржників.

Усі ці чинники загалом і призвели до стрімкого наростання заборгованостей в енергетичному секторі. Та, на жаль, ця криза не вирішиться тільки збільшенням максимальних граничних цін з боку регулятора. Проблеми є більш системними й глибшими, а тому потребують відповідної переоцінки.

Ціноутворення на роздрібному ринку України для переважної більшості споживачів прив'язано формулою до ціни ринку «на добу наперед» (РДН), і вони відчують ці коливання в повному синхронізмі. Є частка споживачів, які мають договори за фіксованою ціною — їх чекатиме наполеглива пропозиція постачальників збільшити ціни, ніхто не буде продавати собі у збиток. Самі «дурні» постачальники — це постачальники універсальних послуг (ПУП), які протягом трьох місяців будуть вимушені купувати вхідний ресурс за новими цінами, а продавати споживачам універсальної послуги за старими. Внаслідок такого «бізнесування» для ПУП створюється катастрофічний багатомісячний касовий розрив.

Потрібно ще згадати ситуацію з бюджетними установами, договори на постачання електроенергії за результатами тендерів, у тому числі через «Прозорро», які були укладені за фіксованою ціною, виходячи з тодішньої ціни РДН на рівні 1250−1300 грн/МВт-год, а то й нижче. Законодавство дозволяє змінювати ціну договору в межах 10%, але й при цьому постачальник не «дожене» навіть собівартості вхідного ресурсу і залишиться в збитках.

— До якого рівня ціни можуть зрости до початку осені?

— Межа цін встановлена регулятором. За умови статичної позиції НКРЕКП в серпні можна очікувати, що вони будуть близькими до верхньої межі дозволеного. Це песимістичний прогноз, реалістичний — до кінця вересня ціна досягне рівня 1500−1600 грн за МВт-год.

— З 1 вересня має запрацювати новий механізм розрахунку тарифів для населення. Чи означає це, що вартість енергії для населення зросте, особливо з урахуванням нинішніх цін на ринку?

— Однозначно зросте! Наскільки — гадати не можу, третій місяць Міненерго обіцяє представити нову модель ПСО, у пресі обговорюються різні версії, але всі вони піддаються шквалу критики з боку фахівців і політиків. Компроміс, звичайно, буде знайдений, але він уже запізнюється. Дешевшої електроенергії для населення, ніж в Україні, немає в усьому світі. Можливо, ви чули про дешевий сир у мишоловці? Це про нас.

«Зростання ціни енергії на 60−100% відразу відіб’ється на вартості харчових продуктів та комунальних послуг»

— І все ж яким може бути механізм регулювання тарифів для населення?

— Для мене це теж цікаве запитання, на яке не можу дати відповідь. Але, з іншого боку, дрібні магазини у приватному будинку, приватні туристичні садиби й готелі, лазні, деревообробні цехи та низка інших суб’єктів дрібного бізнесу оплачують електричну енергію за тією ж ціною, що й пенсіонерка, яка споживає 80−90 кВт-год на місяць і отримує мінімальну пенсію. Я категоричний противник диференціації тарифів залежно від обсягів споживання, бо у нас відсутні ефективні інструменти вимірювання цих обсягів і адміністрування цього процесу. Відсутність такого інструменту призводить до спотворення фактичного споживання і є чудовим підґрунтям для маніпуляцій і зловживань.

Зростання тарифів населення до рівня реальної вартості енергії має однозначно відбутись і, безумовно, має бути забезпечене відповідним рівнем соціальної допомоги тим, хто цього потребує. Пора вже владі й популістам зрозуміти, що енергетика — це бізнес, а не інструмент соціального захисту населення. Коефіцієнт міцності галузі не безмежний…

Читайте також: Для кого з 1 серпня зростуть тарифи на газ

— Чи позначиться зростання цін на електроенергію для бізнесу на інфляції в цьому році?

— Давайте оцінимо частку вартості електроенергії в собівартості кінцевого продукту. Залежно від галузі вона коливається в межах від 20 до 70 відсотків. Це з урахуванням перехресного субсидування, тобто бізнес, бюджет і промисловість частково покривають збитки від заниженого тарифу для населення. Зростання ціни енергії на 60−100% відразу відіб’ється на ціні кінцевого продукту, а це хліб, вода, комунальні послуги, метал, цегла, інші товари, що виробляються в Україні. Звичайно, це потягне за собою різке зростання рівня інфляції, що накладеться на традиційне сезонне підвищення.

Варто нагадати, що, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенко, після продовження нинішніх тарифів на електроенергію до 31 серпня в Україні можуть запровадити нову систему тарифікації споживання електричної енергії населенням. Це призведе до збільшення тарифів для деяких категорій споживачів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

403

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter