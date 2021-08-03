У Львові три пацієнта, інфіковані «Дельтою», повністю одужали

У Львівській області троє хворих, у яких підтвердили штам коронавірусу «Дельта» вже одужали. Як повідомляла Львівська облдержадміністрація 30 липня пацієнтів виписали зі стаціонару, а на 3 серпня вони вважаються повністю здоровими.

Двоє перехворілих були громадянами Великобританії. Ще одна пацієнтка — росіянка і приїхала в Україну з РФ до введення обмежувальних заходів.

Головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко розповів, що у пацієнтів з «Дельтою» перебіг хвороби мав деякі особливості: підвищилася температура, але ні нюх, ні смак не зникали.

«Вони начебто і непогано себе почували, а потім раптово почала розвиватися дихальна недостатність, з'явився кашель. У всіх були зафіксовані двосторонні ураження легень, орієнтовно 40−50%», — розповів Федоренко в інтерв'ю ТСН.

За інформацією керівника обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталії Іванченко, крім трьох пацієнтів, які перехворіли на «Дельтою», в області є нові підозри на небезпечний штам. Ще не прийшли з Києва результати за трьома тестами, а тим часом в лікарні надійшли ще шість жителів Львівської області, імовірно заражені «Дельтою».

Нагадаємо, з 5 серпня в Україні вступлять в силу нові правила в'їзду в зв'язку з поширенням «Дельти». Для прибулих з Індії, Росії, Великобританії буде обов'язковою 14-денна самоізоляція. Незабаром перелік потенційно небезпечних країн може доповнитись Туреччиною і США.

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