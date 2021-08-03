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«Ходимо мінним полем»: відпочивальники показали реальну ситуацію з медузами на Бердянській косі

13:40 3 серпня 2021
медузи

У Бердянську на Азовському морі знову немає порятунку від медуз. Відпочивальники, поблукавши в воді біля берега, скаржаться, що медузи боляче жалять і уникнути їх немає ніякої можливості: все це схоже на прогулянку мінним полем. Відео, зняте 2 серпня в Бердянську, було опубліковано на каналі TripsForJoy.

Автор каналу пропонує туристам гарненько подумати перед поїздкою на море до Бердянська. Медуз — аурелій і коренеротів — багато, від них поширюється неприємний запах, особливо ввечері, а організованим прибиранням викинутих на берег організмів ніхто не займається.

«Як ходіння мінним полем. Доводиться блукати, наче лабіринтом, намагаючись не нарватися на „міну“. І все одно вжалила в ногу одна… Про те, щоб плавати, взагалі не йдеться. Тут ходити складно», — коментує блогер.

Автор відео згоден з думкою вчених: медуз багато через підвищення рівня солоності моря, а тому безглуздо розраховувати, що ситуація зміниться на краще: «Медузи будуть постійними жителями Азовського моря. Тенденції до зниження солоності моря немає».

«Нікому не рекомендую їхати на Азовське море і зокрема на Бердянську косу і в Бердянськ. Робити тут нічого. Витрачені гроші», — підсумував блогер.

Нагадаємо, в серпні медузи повернулися і на пляжі Кирилівки. Влада селища визнала, що в бюджеті немає грошей на розчищення берега. А тому надія тільки на свідомих орендарів пляжів, які встановлюють спеціальні сітки і організовують прибирання прибережної зони.

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