«Маю чим здивувати»: колишня прессекретарка Зеленського знялась у відвертій фотосесії

Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського, нещодавно випустила книгу про виживання дівчини в чоловічому світі. А тепер, щоб привернути інтерес до твору і автора, ще й взяла участь у відвертій фотосесії.

Зйомка велася в інтер'єрі, далекому від офісного, — швидше в будуарному: на підлозі, на тлі білої вуалі. Були зроблені фото в розкутих позах і з мінімумом одягу.

Юлія Мендель

Юлія Мендель заявила, що її фотосесія — відповідь на дворічну «дискредитацію і ненависть в соцмережах», «нездорову увагу до одягу, аксесуарів, ваги і частин тіла».

Юлія Мендель

«Я можу викласти фотографії та впевнено сказати — на них все не просто „як треба“, на них все набагато краще… Ласкаво просимо до перегляду! І, повірте, я ще маю, чим вас здивувати», — заявила Мендель.

Юлія Мендель

Нагадаємо, Мендель пропрацювала прессекретаркою Зеленського трохи менше двох років. За час роботи прессекретарку часто критикували як за непрофесіоналізм, грубість і прогалини в освіті, так і за особливий стиль при підборі одягу і аксесуарів. «Хизуватися треба на сцені», — заявила з цього приводу фахівець з етикету.

Фото shabash_experience/Instagram, iuliia_mendel/Instagram

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