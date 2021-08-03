«Сморід жахливий»: туристи скаржаться на неприємне «сусідство» з мертвими медузами на Федотової косі

Влітку цього року медузи, мабуть, залишаються головною темою для обговорення серед туристів, відпочиваючих, у тому числі, й на Азовському морі в Кирилівці.

Так, на сторінці «Любимая Кирилловка» у соцмережах туристка виклала відео, зняте на пляжі, берег якого усіяний мертвими медузами.

«Добрий день, підкажіть, місцева влада збираються з цим щось робити? Сморід жахливий, люди виносять медуз на берег з моря, все узбережжя усіяне медузами. Де сітки, хто вивозить медуз або у вас з цим труднощі? Якщо так піде, то ви всіх туристів у подальшому втратите. Обурливо», — написала вона у коментарі.

Відпочивальниця уточнила, що відео було знято 3 серпня на Федотової косі — на пляжі біля бази «Русалонька» і прокату атракціонів «Водограй».

Під цим постом зав'язалася жвава дискусія, багато учасників якої, які відпочивали або відпочиваючі у Кирилівці, писали, що великого скупчення медуз на курорті наразі немає.

До речі, раніше місцева влада Кирилівки розповідала про ранкове прибирання медуз на пляжах і запрошувала добровольців приєднається до цього процесу.

Раніше кандидат біологічних наук Петро Кулик заявляв, що велика кількість медуз, які вже встигли зіпсувати відпочинок сотням українців на азовському узбережжі, може бути пояснена глобальними екологічними змінами. Зокрема, скиданням відходів у річки, які почали міліти та пересихати.

А декан факультету біології, географії і екології Херсонського державного університету, доктор географічних наук, професор Ігор Пилипенко говорив, що «навалу» медуз зумовили аномальна спека і підвищення рівня солоності Азовського моря.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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