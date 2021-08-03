Можуть зруйнувати ще кілька українських міст і вбити ще тисячу людей: Роман Цимбалюк про плани Кремля

Росія напередодні виборів до Держдуми, які Путін має намір використовувати для зміцнення своєї влади, розхитує ситуацію навколо України. Шантажуючи Європу газопроводом «Північний потік-2», Росія подала до Європейського суду з прав людини безпрецедентний за цинізмом позов проти України. Що ще викине путінська команда? Відповідаючи на це питання «ФАКТІВ», український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що у Кремля залишився тільки один аргумент у боротьбі проти України — військовий.

«Це ж Росія. Вона здатна тільки руйнувати. Погляньте на Донбас. Вони зробили цю територію непридатною для життя, — нагадав журналіст. — Вони (російська влада. — Авт.) можуть зруйнувати ще кілька українських міст і вбити ще тисячу людей. А що далі? Мені здається, у них залишився один аргумент — виключно військовий».

Аргументуючи свою точку зору, Цимбалюк сказав, що «в Кремлі чудово усвідомлюють, що готовність Заходу нам допомагати нікуди не поділася (навіть незважаючи на розбіжності по „Північному потоку“), як і наша готовність захищатися. У Москви дуже нервова реакція на дії і риторику Києва. Вони дуже і дуже незадоволені. І це просто чудово».

На думку журналіста, українському суспільству не вистачає оптимізму і впевненості. «Але якщо серйозно задуматися, хто ми є, то, мені здається, все не так погано на сьогоднішній день. Ще б всередині нашого великого військового табору, який іноді виглядає як піонерський, вистачило розуму навести порядок», — сказав Роман Цимбалюк.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» президент Інституту економічного аналізу, відомий російський економіст Андрій Ілларіонов заявив, що незважаючи на риторику російської влади, дуже ймовірне військове вторгнення Росії на територію України.

Про те, чого домагається Росія, читайте в інтерв'ю Романа Цимбалюка «Кремлівська пропаганда вселяє людям, що у відносинах з Україною Росія — постраждала сторона».

Фото mil.ru

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