26.78 / 26.97 31.68 / 32.01
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Перевірки претендентів на субсидію: що має право вимагати інспектор соцслужби

11:42 3 серпня 2021
Соціальний інспектор

Перед початком нового опалювального сезону Кабмін затвердив постанову, в якій був визначений порядок контролю не тільки за органами, які збирають документи громадян для призначення субсидій, а й самих одержувачів державної допомоги.

Так, головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор отримали право перевіряти правдивість інформації, яку в органи соцзахисту надав претендент на субсидію. У тому числі й інформацію стосовно інших членів його сім'ї. Перевірки особистих справ можуть проводиться вибірково, а за їхніми підсумками складаються акти з висновками про те, правильно чи не правильно була призначена субсидія.

Також інспектори можуть перевіряти інформацію про фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, складати акт про матеріально-побутовий стані сім'ї, вживати заходи щодо повернення державі зайвої виплаченої соцдопомоги.

Їхні повноваження поширюються і на відвідування квартир субсідіантов, для чого потрібна згода останніх. Мета — визначення складу сім'ї і того, в якій мірі домогосподарство має потребу у держдопомозі. При цьому можуть опитуватися члени сім'ї громадянина, який звернувся за призначенням субсидій. Інспектор може провести перевірку і за місцем роботи, уточнюючи інформацію про доходи. Правда, у цьому випадку він повинен пред'явити роботодавцю відповідне рішення.

Повний текст ексклюзивного матеріалу «Субсидія 2021: хто і як може перевіряти житло та матеріальний стан субсидіантів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

469

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

море

«Нападають і кусають»: туристи скаржаться на нову «напасть» на курорті в Щасливцевому

Медузи

У воду може зайти тільки найвідважніший: у Кирилівку повернулися медузи та морські блохи

меладзе і Джанабаєва

Вино ставити нікуди: Меладзе з Джанабаєвою купили будинок за 600 мільйонів поближче до знаменитого брата

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.