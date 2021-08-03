«Росія готова платити»: експерт сказав, чого домагається Кремль від України

Позов Росії проти України до Євросуду з приводу збитого «Боїнга» переслідує в першу чергу пропагандистські цілі. Кремль хоче безпроблемного доступу російської пропаганди до України. Якби йшлося лише про компенсацію сім'ям загиблих у «Боїнгу», Росія могла б і заплатити, але в Москві не можуть допустити, щоб розвалилася виплекана пропагандистами російська версія трагедії. Таку думку в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив кореспондент УНІАН в Москві Роман Цимбалюк.

«Наші дикі сусіди на практиці вирішили підтвердити, що „тримай злодія!“ зазвичай голосніше за всіх кричить сам злодій. В даному конкретному випадку російські товариші пропагандисти волають: „Тримай вбивцю“, і при цьому десь в Курській області мовчать російські зенітники», — пояснив Цимбалюк.

На думку журналіста, Росія, подаючи позов, хоче серед іншого отримати винагороду за багаторічні чи не найбільші внески в ЄСПЛ. По-друге, у пропагандистів з'явиться зайва можливість переконати росіян, що умовний Захід Росію не любить і бажає їй зла. І нарешті, Росія не може допустити, щоб розвалився міф про непричетність РФ до війни в Україні.

«Я завжди вважав і продовжую так думати, що, якщо б, наприклад, потрібно було за кожного загиблого заплатити по мільйону доларів, Росія відкрила б газпромівський кран і заплатила б. Але ключовий акцент тут в іншому. Якщо в Гаазі, де підходить до завершення розгляд у справі MH-17, буде доведено, що малайзійський „Боїнг“ збили російські військові з території України (а до того все йде), тоді ламається вся пропагандистська конструкція про „громадянську війну“ на Донбасі і решта маячні, яку вони несуть з екранів телевізора», — підсумував Цимбалюк.

Про те, як працюють російські пропагандисти, читайте в інтерв'ю Цимбалюка «ФАКТАМ» «Кремлівська пропаганда вселяє людям, що у відносинах з Україною Росія — постраждала сторона».

Фото https://ua.depositphotos.com/

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter