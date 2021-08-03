Більше 18 тисяч у місяць: хто може розраховувати на максимальні пенсійні виплати

Постановка на облік у центрі зайнятості дозволить людям, які втратили роботу, «покласти у скарбничку» страхового стажу час, що відіграватиме важливу роль, коли підійде час виходу на пенсію.

Нагадаємо, що у Мінсоцполітики заявляють про плани підвищити соцзахист літніх людей — чим більший стаж, тим більші держвиплати, на які може розраховувати пенсіонер. Міністр Марина Лазебная неодноразово заявляла, що максимальні виплати повинні отримувати люди з повним стажем — не менше 40 відсотків зарплати.

Читайте також: Отримають тільки 25 відсотків: у ПФУ роз'яснили порядок отримання виплат однієї з груп пенсіонерів.

Правда, у таких виплат є своя межа — не більше 18 540 тисяч гривень (максимальна пенсія, встановлена на даний час). А мінімальні виплати ті, чий страховий стаж «стартує» від п'яти років (на даний момент «мінімалка» — 1 854 гривні, тобто, у 10 разів менша за «максималку»).

В Україні пенсійний вік жінок і у чоловіків уже зрівнявся — на заслужений відпочинок можна виходити у 60 років. Звісно, є винятки, що стосуються деяких категорій громадян, умови роботи яких дозволяють виходити на пенсію раніше.

Читайте також: Вік — не підстава: перераховані випадки, коли роботодавець може звільнити працівника пенсійного віку.

Протягом декількох років зростатиме страховий стаж, що дозволяє виходити на пенсію у 60 років:

з 1 січня 2021 по 31 грудня 2021 — не менше 28 років;

з 1 січня 2022 по 31 грудня 2022 — не менше 29 років;

з 1 січня 2023 по 31 грудня 2023 — не менше 30 років;

з 1 січня 2024 по 31 грудня 2024 — не менше 31 року;

з 1 січня 2025 по 31 грудня 2025 — не менше 32 років;

з 1 січня 2026 по 31 грудня 2026 — не менше 33 років;

з 1 січня 2027 по 31 грудня 2027 — не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 — не менше 35 років.

Ексклюзивне інтерв'ю з директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Еллою Лібановою про пенсійну систему і виплати читайте у матеріалі «Пенсії у солідарній системі не повинні залежати від зарплати» на сайті «ФАКТІВ».

Раніше у Мінсоцполітики показали календар підвищення пенсійних виплат, який готується на 2022 рік.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

761

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter