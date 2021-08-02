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Найдорожчий в Україні: на курорті в Грибівці здали туалет в оренду за рекордну суму

21:54 2 серпня 2021
Найдорожчий в Україні: на курорті в Грибівці здали туалет в оренду за рекордну суму

У курортній Грибівці, дуже популярній в нинішньому сезоні у туристів, старий громадський туалет здали в оренду за ціною елітної нерухомості. Орендар буде платити власнику понад 360 тисяч гривень на місяць. Договір буде укладено на 20 років. Про це повідомляє Думська.

Туалет представляє собою бетонну споруду з двома входами. До нього додаються дві душові кабінки і місце для зберігання господарського інвентарю. Загальна площа об'єкта — 140 кв. метрів.

У перерахунку на квадратний метр вартість оренди туалету співставна з розцінками на елітні офіси. Секрет полягає в тому, що знаходиться об'єкт на території бази відпочинку, що належить міжнародному аеропорту «Одеса». Територію бази зараз здають в оренду частинами, а в майбутньому базу можуть пустити з молотка. Якщо орендар відремонтує туалет, то зможе викупити його поза конкурсом. Тому за об'єкт на аукціоні розгорнулася боротьба, і стартова ціна виросла в 450 разів.

Нагадаємо, раніше в Україні виставили на торги в'язницю в Ірпені, але бажаючих її купити не знайшлося. Зате майже за 400 млн гривень продали на аукціоні порожню в'язницю у Львові.

За оцінками ріелторів, влітку 2021 року ціни на нерухомість на курортах Одеської області піднялися на 20−30 відсотків у порівнянні з минулорічними. Найбільше подорожчали «середній і високий» сегменти.

Фото dumskaya.net

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