В Україні в серпні були встановлені нові тарифи на газ. Для побутових споживачів, які обрали місячний тариф, розцінки коливаються від 7,9 до 16,99 грн за кубометр. Тариф залежить від регіону, де працює компанія. Річні тарифи газопостачальних компаній зафіксовані до квітня 2022 року, а ось місячні розцінки регулярно переглядаються, в основному в бік збільшення.

Так, наприклад, у компаній, що працюють під брендом Yasno, c 1 до 31 серпня тариф на газ складе 8,94 грн/кубометр. У «КіевГазЕнерджі» блакитне паливо буде відпускатися за 15,764 грн за кубометр, у «Енергія країни» — по 16,99 грн/кубометр, і це буде найвищий тариф в Україні.

Деякі великі газопостачальні організації відмовилися від місячного тарифу і пропонують споживачам укладати річний контракт, спокушаючи фіксованою ціною. Так, «Нафтогаз» встановив в річному тарифі ставку 7,96 грн за куб. м, «Йе Енергія» і «Твій газзбут» запропонували заморозити ціну на рівні 7,99 грн за куб. м.

При цьому п'ять нафтогазових компаній пропонують в місячному тариф більш вигідні умови, ніж в річному плані. Це компанії, що працюють в Прикарпатті, Львівській, Донецькій, Чернівецькій і Житомирській області. Так, «Галнафтогаз» та «Стрийнафтогаз» встановили в серпні ціну 7,99 грн за кубометр газу (ціна в річному контракті — 10,99 і 11,99 грн за кубометр). «Маргаз» пропонує в серпні газ по 8,79 грн за кубометр (фіксована річна ціна — 9,75 грн / кубометр). Чернівецька обласна енергопостачальна компанія на серпень встановила ціну 9,35 грн/кубометр, на рік — 13,50 грн/куб. Житомирська обласна енергопостачальна компанія в серпні поставляє газ по 11,90 грн за кубометр, фіксовану річну ціну встановила на рівні 13,50 грн/куб.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав зрозуміти, що споживачам газу краще придивитися до річних тарифних планів, оскільки ціни на блакитне паливо, там де вони не зафіксовані, можуть вирости до 13−15 гривень за кубометр. У Нацбанку також сподіваються, що побутові споживачі укладуть річні договори з постачальниками газу, а тому не особливо відчують підвищення розцінок в місячному тарифі.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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