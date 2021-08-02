«Нападають і кусають»: туристи скаржаться на нову «напасть» на курорті в Щасливцевому

На курортах Азовського моря відпочивальникам, крім повернення медуз, дуже дошкуляють комарі. Туристи відзначають, що на деяких базах відпочинку і в кафе вирішили боротися з комахами, використовуючи репеленти. Там, де на проблему не зважали, комарів дуже багато. Привезені на відпочинок спреї і фумігатори виявилися безсилими проти такої маси кровопивців. Подробицями про ситуацію на Арабатській стрілці поділилися учасники групи в Facebook, що відпочивали в селі Щасливцеве Генічеського району.

«Це пекло», «Просто тьма, навіть вдень кусаються», «Нападають і кусають», — пишуть туристи про комарів на Арабатці.

Відпочивальники помітили, що комарі розмножуються на зарослих травою пустирях, і поки від заростей не позбутися, відпочинком насолодитися не вдасться.

Також на комарів скаржилися туристи в Скадовську і Лазурному. А у Бердянську помітили, що цього літа комарі особливо агресивні, і їхні укуси викликають алергію у дітей.

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