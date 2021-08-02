Субсидії та пільги на «комуналку»: кому нададуть і як отримати

Ще у середині літа в уряді заявляли, що більшості домогосподарств, які отримують субсидії, на опалювальний сезон їх перепризначать автоматично. Уточнювалося, що автоматичне перепризначення торкнеться 85 відсотків субсидіантів (2,5 млн домогосподарств).

Наближається новий опалювальний сезон. І ті, кому «автоматом» держдопомогу просто не перепризначили, і ті, хто б хотів оформити її вперше, мають писати заяви.

Автоматичний перерахунок не торкнулся, зокрема, домогосподарств, яким житлова субсидія надавалася у грошовій безготівковій формі, призначалася за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи), була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Тим, хто хоче переоформити держдопомогу або ж оформити житлову субсидію, потрібно особисто звертатися до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення у районних держадміністраціях, направити заповнені бланки поштою або ж скористатися онлайн-сервісом на сайті Мінсоцполітики. До речі, на тому ж сайті можна взяти бланки для заяв і декларацій, які будуть потрібні претендентам на отримання субсидії.

Пакет документів складається зі згаданих вище заяви і декларації про доходи, а також (у разі наявності) договору про оренду житла та довідки (у разі потреби) про доходи, інформації про які немає у Пенсійному фонді або фіскальній службі.

«Що стосується призначення субсидії на підставі рішень комісій, утворених органами місцевої влади та органами місцевого самоврядування, то з урахуванням внесених змін, більше 98% випадків, які раніше розглядалися комісіями, відтепер будуть призначатися органами соціального захисту населення самостійно на підставі наданих громадянами документів», — пояснювали в КМДА нові правила отримання житлових субсидій.

Слід пам'ятати, що з 1 жовтня заплановане скасування «карантинної норми» на деякі соціальні нормативи.

Ексклюзивний матеріал «Субсидія 2021: хто і як може перевіряти житло і матеріальний стан субсидіантов» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, що Кабмін затвердив постанову, згідно з якою перевірці підлягають не тільки органи, які збирають документи для надання соцвиплат, але й самі одержувачі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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