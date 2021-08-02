Від 400 грн з особи за добу: у скільки обійдеться проживання в Затоці, та як цікаво провести час на курорті

У літній сезон один з найпопулярніших курортів в Україні — розташована на березі Чорного моря Затока, де пропонуються різноманітні можливості відпочинку. Про це повідомляє ТСН.

У Затоці курортників радують тепле море та пологий берег. Коса розділяє Чорне море та Дністровський лиман. Для Затоки характерно мілководдя. Пляж в основному складається з дрібного піску. Через відсутність різких переходів до глибини вода швидко та рівномірно прогрівається.

Туристи розміщуються в орендованих квартирах, готелях, пансіонатах, на базах відпочинку, в котеджах і приватному секторі.

Ціна на номер в готелі в районі Будакської коси починається від 400 грн з людини на добу. Він має балкон, кондиціонер, санвузол, забезпечений цілодобовою подачею холодної та гарячої води.

Проживання в котеджі обійдеться мінімум у 800 грн з людини. Тут на території є дитячий майданчик, тенісний стіл і медичний пункт. За 1000 грн пропонуються двомісні номери в готелі поруч з автостанцією.

Затока розташована в 60 км від Одеси, куди легко дістатися автобусом на екскурсії. Цікаві також яхт-клуб, центр культури та вина Шабо, страусина ферма, Білгород-Дністровська фортеця, місто на воді Вилкове.

Нагадаємо, в Херсонській області великою популярністю користується недорогий відпочинок в Лазурному.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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