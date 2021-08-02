Субсидія 2021: хто і як може перевіряти житло та матеріальний стан субсидіантів

«На сьогодні найбільший відсоток перевірок — по справах отримувачів субсидій»

— Яким чином зараз надаються субсидії?

— З 1 травня 2021 року надання житлових субсидій в Україні відбувається по-новому. Відповідно до рішення Уряду від 19 травня цього року встановлено, що розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020−2021 років, проводиться без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму; індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщеним особам;

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

Крім того, Наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2020 р. № 641 затверджено Методику верифікації житлових субсидій.

— Ким і як саме проводиться верифікація?

— Працівниками управління праці та соціального захисту населення буде здійснюється порівняння даних, наданих громадянином для призначення житлової субсидії, які були надані Міністерством соціальної політики України, та інформації суб'єктів надання інформації (ДПСУ, МВС тощо). Також, варто зауважити, що відділ державних соціальних інспекторів наділений повноваженнями зі здійснення контролю за правильністю надання різних видів державної соціальної допомоги та субсидії.

Відділ державних соціальних інспекторів проводить перевірки достовірності та повноти інформації, що була зазначена в заяві та декларації щодо складу зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, щодо майнового стану та доходів сім’ї, яка звернулась за призначенням субсидії, щодо змін, інформацію про які отримувачі субсидії повинні повідомляти протягом 30 днів.

Крім того, Міністерство фінансів, яке має ширший спектр доступу до доходів та витрат мешканців які отримують субсидію, надсилає файли верифікації для подальшої перевірки державними соціальними інспекторами. На сьогодні найбільший відсоток перевірок, які проводять державні соціальні інспектори, становить перевірки справ отримувачів субсидій.

— Які права та обов'язки мають державні соціальні інспектори?

— Відповідно до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1091, головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор:

перевіряють достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;

проводять вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника;

складають акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;

проводять перевірку достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника та складають за результатами такої перевірки акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

здійснюють моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги та проводять аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;

вживають заходів до повернення надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги;

виконують інші обов’язки відповідно до законодавства.

Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор мають право:

проводити за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи;

проводити за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника перевірку інформації про фактичне місце проживання чи перебування отримувачів державної соціальної допомоги та соціальних виплат зі складенням акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

відвідувати місце роботи осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, для проведення перевірки інформації про їх доходи за умови пред'явлення рішення про проведення перевірки власнику або уповноваженому ним органу відповідного підприємства, установи, організації, фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності.

«Житлова субсидія може призначатися сім'ї, яка орендує житло»

— Перевірка буде проводитися тільки щодо осіб, які зареєстровані у квартирі чи будинку?

— Щоб відповісти на це питання варто нагадати, що ще в 1995 році Кабінетом Міністрів України прийнята постанова № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», якою затверджено «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива» (далі по тексту — Положення). Даним Положенням визначаються умови призначення та порядок надання громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на плату за користування житлом або його утримання та комунальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива.

Пунктом восьмим Положення, зокрема, передбачено, що житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які зареєстровані й фактично проживають в житловому приміщенні (будинку). Але, за рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла (далі — орендарі), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Також, за рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами. У такому випадку склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії.

Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії у випадках, передбачених абзацами другим і третім цього пункту, приймається комісією на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Тобто, вказаним пунктом Порядку визначено коло суб'єктів, на яких розповсюджується дія вказаної норми, а саме:

особи, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла;

особи, які є індивідуальними забудовниками, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

особи, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

Отже, обстеження комісією матеріально-побутових умов домогосподарства може здійснюватися лише щодо осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні, в якому не зареєстровані.

— Тобто соціальні інспектори на законних підставах можуть перевіряти житлові умови та добробут субсидіантів?

— Як бачимо, дії щодо перевірки умов проживання отримувача субсидій є абсолютно законними, однак варто пам’ятати, що відповідно до ст. 30 Конституції України та ст. 13 Кримінально-процесуального кодексу (КПК), держава гарантує вам недоторканість особистого житла. Відступ від такої норми можливий тільки у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Окрім того, ст. 233 КПК чітко вказує, що «ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді», яка необхідна для проведення обшуку чи примусового доставляння особи до відділення поліції чи суду. Також варто знати, що дії або бездіяльність головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора можуть бути оскаржені до вищого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а також до суду.

До речі, уряд планує скасувати норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги. У пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну ініціатори документа посилаються на поліпшення епідеміологічної ситуації.

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter