Глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, який раніше повідомив про початок вакцинації для всіх українців старших за 18 років, заявив, що тих, хто не зробить щеплення проти ковіду, можуть чекати обмеження, у тому числі, й пов'язані з професійною діяльністю.

На своїй сторінці у соціальних мережах Радуцький нагадав, що з цього тижня діятимуть нові правила перетину кордону. Так, щоб мінімізувати ризики поширення мутації коронавірусу, українці та іноземці здаватимуть тести при в'їзді в Україну. Виняток становитимуть лише ті співгромадяни, які зробили хоча б одне щеплення проти ковіду, і іноземці з «ковідним сертифікатом».

«Для невакцинованих (вакцинами, схваленими ВООЗ) подорожуючих з Росії та Індії (якщо вони перебували в країні більше 7 днів) обов'язкова самоізоляція», — додав він. Михайло Радуцький не виключив, що Україна буде змушена згодом вводити обмеження для невакцинованих громадян, як це роблять, наприклад, в Ізраїлі.

«МОЗ вже анонсував, що у разі погіршення епідемічної ситуації працюватимуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів від загальної кількості). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж вчитель», — заявив він

Михайло Радуцький додав, що ще місяць тому в Україні був дефіцит препаратів для щеплення, однак на позаминулому тижні були отримані понад 2 млн. доз вакцин, а минулого — понад 2.5 млн.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що за минулу добу в Україні було вакциновано 38 080 чоловік: одну дозу отримали 27 722 українців, завершили імунізацію 10 672 громадянина. Всього в країні по дві дози вакцини проти ковіду отримали понад 2 мільйони українців.

Про те, які документи повинні надати українці та іноземці для в'їзду в нашу країну, читайте на сайті «ФАКТІВ». Нові правила набирають чинності з 5 серпня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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