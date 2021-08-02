26.76 / 26.97 31.66 / 32.01
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Платити в третьому кварталі доведеться більше: стало відомо, які житлово-комунальні послуги подорожчають до кінця року

11:45 2 серпня 2021
Гроші

Крім підвищення заробітної плати в цьому році українців чекають і менш приємні «сюрпризи», зокрема, збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ, пише «Главком».

Зокрема, Національний банк України прогнозує підвищення цін на електроенергію для населення в третьому кварталі 2021 року. Причому в 2022—2023 роках темпи зростання тарифів на світло можуть стати одними з найвищих серед компонентів інфляції. Тарифи будуть приводитися до економічно обґрунтованого рівня.

В НБУ прогнозують, що за підсумками 2021 року ціна газу для населення буде близькою до нинішньої завдяки впровадженню річних тарифних планів для населення.

Але підвищаться тарифи на опалення та гарячу воду, так як вони не змінювалися в 2020 році. Через збільшення заробітних плат подорожчають також інші житлово-комунальні послуги.

Причому тариф на опалення в Україні може вирости на 15−40% в залежності від міста. Це буде залежати від умов поставок газу теплокомуненерго з боку «Нафтогазу».

Раніше НБУ заявив, що в 2021 році українців чекає нове зростання цін.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

621

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Медузи на пляжі в Кирилівці

Доведеться змиритися: вчений пояснив навалу медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє

Медузи

У воду може зайти тільки найвідважніший: у Кирилівку повернулися медузи та морські блохи

Лілія Ребрик

«Богиня»: Лілія Ребрик у чорному бікіні вразила фігурою чоловіка і шанувальників

DZIDZIO

DZIDZIO після розлучення розповів про нову кохану

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.