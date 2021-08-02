Платити в третьому кварталі доведеться більше: стало відомо, які житлово-комунальні послуги подорожчають до кінця року

Крім підвищення заробітної плати в цьому році українців чекають і менш приємні «сюрпризи», зокрема, збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ, пише «Главком».

Зокрема, Національний банк України прогнозує підвищення цін на електроенергію для населення в третьому кварталі 2021 року. Причому в 2022—2023 роках темпи зростання тарифів на світло можуть стати одними з найвищих серед компонентів інфляції. Тарифи будуть приводитися до економічно обґрунтованого рівня.

В НБУ прогнозують, що за підсумками 2021 року ціна газу для населення буде близькою до нинішньої завдяки впровадженню річних тарифних планів для населення.

Але підвищаться тарифи на опалення та гарячу воду, так як вони не змінювалися в 2020 році. Через збільшення заробітних плат подорожчають також інші житлово-комунальні послуги.

Причому тариф на опалення в Україні може вирости на 15−40% в залежності від міста. Це буде залежати від умов поставок газу теплокомуненерго з боку «Нафтогазу».

Раніше НБУ заявив, що в 2021 році українців чекає нове зростання цін.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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