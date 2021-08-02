Три лимани з лікувальними грязями та низькі ціни на проживання: названі особливості відпочинку в Росєйці під Одесою

Морський курорт Росєйка знаходиться в буджацьких степах Одеської області та конкурує з популярними місцями відпочинку на чорноморському узбережжі. Про особливості селища пише 048.ua.

У Росєйці знаходяться піщаний пляж і три лимани з лікувальними грязями. Тут немає готелів, але багато баз відпочинку. Середня ціна за двомісний номер зі зручностями та харчуванням становить 800 гривень. Категорія «люкс» — 1350 гривень на добу за двох з харчуванням.

Двомісний зруб можна зняти за 550 гривень на добу, а дерев'яний будиночок без зручностей — за 350 грн.

На деяких базах відпочинку є обладнані кухні для самостійного приготування їжі. При замовленні харчування середня вартість сніданку — 70 грн, обіду — 130 грн, вечері — 90 грн з людини.

Нагадаємо, одним з популярних чорноморських курортів в Україні став Скадовськ — це пояснюється багатьма перевагами.

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