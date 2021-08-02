У воду може зайти тільки найвідважніший: у Кирилівку повернулися медузи та морські блохи

У курортну Кирилівку, де відпочиваючі скаржилися на навалу павуків, повернулася спека, а разом з нею берег Азовського моря знову окупували медузи. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

З приходом серпня в Кирилівку повернулися медузи, морські блохи та комари. Відпочиваючі відзначають, що в воду заходять тільки найвідважніші. У декількох метрах від берега знаходиться буквально «кисіль» з медуз. В результаті після виходу з моря сильно пече тіло. Атакують і морські блохи, а у вечірній час не дають спокою хмари комарів.

Видання відзначає, що при цьому влада Кирилівки звітує про закінчення навали медуз.

Нагадаємо, вчений назвав причину появи величезної кількості медуз на Азовському узбережжі.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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