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Двомісний номер за ціною 70 грн на добу: названі особливості відпочинку в Лазурному під Херсоном

17:47 1 серпня 2021
Море

У Херсонській області на узбережжі Чорного моря, де цього літа з'явилося безліч медуз, один з найпопулярніших курортів — невелике село міського типу Лазурне. Відпочинок тут відрізняється порівняно низькими цінами, про це розповідає ТСН.

У Лазурному біля моря пропонується житло різного рівня комфорту — від дерев'яних будиночків до баз відпочинку та пансіонатів. Курортників приваблюють пляжі з пологим входом у море та затока з блакитною глиною.

У пансіонатах в двомісному номері вартість відпочинку складає від 60−70 грн на добу. На базах відпочинку середня ціна в серпні — 125 грн з людини.

Готелі надають номери різного рівня комфорту з кондиціонером, холодильником і телевізором. Тут ціни від 500 грн на добу.

Раніше стала відома вартість відпочинку в Скадовську.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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