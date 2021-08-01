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Україна

Суддя Чаус загадково зник в «надрах» СБУ

13:44 1 серпня 2021
Суддя Чаус загадково зник в «надрах» СБУ

Адвокат екс-судді Миколи Чауса, якийв кінці липня «знайшовся» під Вінницею, запевняє, що досі не знає, де знаходиться його підзахисний. Про це 1 серпня Ростислав Кравець написав в своєму Telegram .

За його словами, не має будь-яких даних і дружина Чауса, хоча при цьому вона і отримала інформацію від СБУ про те, що «він у них».

Наразі адвокат вже намагається відвідати кілька місць, де можуть утримувати його підзахисного.

У коментарях до посту правозахиснику порадили скликати прес-конференцію, разом з дружиною екс-судді і другим адвокатом для звернення до міжнародних, правозахисних організацій за допомогою.

Нагадаємо, в Службі безпеки України (СБУ) зробили офіційну заяву, спростувавши версію про нібито викрадення представниками служби екс-судді Миколи Чауса, якого хотіли допитати і співробітники НАБУ. Як повідомила прес-служба СБУ, Чаус сам зажадав викликати до нього співробітників СБУ, якими зараз вживаються заходи для забезпечення його безпеки. В даний час слідчі вже отримали від екс-судді інформацію, яка свідчить про його викрадення, і тепер Чаусу надають медичну допомогу.

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