Море в районі Кирилівки і Бердянська перевірили на чистоту: де краще не купатися
У Бердянську, який страждає від стрімкого зростання водоростей, в пробах морської води зафіксували високу концентрацію збудників інфекційних захворювань.
У зв'язку з цим міській владі було рекомендовано заборонити водокористування уздовж берегової зони пляжів «Пляж ДЗОСТ «Факел» ТОВ «Курорти Приазов'я» і пляжу № 3 ТОВ «Дніпро 2000». Про це повідомляє Головне управління Госпотребслужби України в Запорізькій області.
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А ось в Кирилівці епідеміологи не зафіксували проблем з якістю морської води.
«Останні дані проб морської води показують, що купатися в Азовському морі в Кирилівці безпечно», — заявив начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління Госпотребслужби в Запорізькій області Олег Колеров.
Нагадаємо, раніше стало відомо, на яких пляжах в Одеській області не рекомендують навіть відпочивати, не те, що купатися.
фото kirillovka.ks.ua/41
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