Доведеться змиритися: вчений пояснив навалу медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє

Величезна кількість медуз, які вже встигли зіпсувати відпочинок сотням українців на азовському узбережжі, може бути пояснена глобальними екологічними змінами, зокрема, скиданням відходів в річки, які почали міліти і пересихати. У цьому впевнений кандидат біологічних наук Петро Кулик, який живе в Приморську (відзначимо, що схожу думку раніше висловив і його колега, декан факультету біології, географії і екології Херсонського державного університету Ігор Пилипенко).

За розрахунками Кулика, якщо раніше солоність азовської води становила близько 10−12 проміле, то зараз ця цифра зросла до 14.

За рахунок того, що море стало значно солонішим, туди дійсно припливли великі медузи — корнерот (Rhizostoma pulmo) і аурелія, вухата медуза (Aurelia aurita). Їх ваблять ще й тепла вода і хороша кормова база.

І хоча холодна зима, яка призвела до часткового замерзання моря, дала надію, що медузи вимруть і влітку їх буде не так багато, до середини літа чисельність медуз стала збільшуватися. Основна маса їх припливла вже в квітні-травні з Чорного моря, почала швидко рости і розмножуватися в теплій, багатій органікою і кормом азовській воді.

«Як довго триватиме така експансія медуз в Азовському морі? Все залежить від змін солоності моря. Поки солоність води не знизиться до колишніх параметрів — хоча б до 13 проміле — чисельність чорноморських медуз в Азовському морі в літній період буде дуже високою. А судячи з прогнозів вчених з водно-сольового балансу Азовського моря, спільного стоку прісних вод і потепління клімату, в найближчі роки буде наростати тенденція осолоненія Азовського моря, наближення її до солоності Чорного моря. Тому і медузи теж залишаться», — висловив упевненість вчений в коментарі Громадське .

На його думку, зараз треба вживати заходів щодо захисту акваторії пляжів улітку від скупчення медуз і запобігання їх негативного впливу на людей. Такі системи захисту вже давно використовуються в багатьох країнах світу, і в цьому році їх вперше почали встановлювати в Азовському морі — в Бердянську і Кирилівці.

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