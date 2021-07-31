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Вигрібають тоннами: в Бердянську у курортників нова проблема

19:59 31 липня 2021
Вигрібають тоннами: в Бердянську у курортників нова проблема

У Бердянську, де напередодні констатували погіршення ка чества морської води, до узбережжя затоки прибило тонни зелених водоростей.

На опублікованих в мережі фото і відео можна помітити щільний шар морської трави як на березі, так і у воді.

Відпочиваючі кажуть, що в 10−15 метрах від берега морської трави вже немає, але це відстань можуть подолати не всі.

У суботу, 31 липня, територію берегової лінії 3-го пляжу розчищали від водоростей вже бульдозером (приблизно таким же на узбережжі раніше згрібали медуз).

Нагадаємо, в Одесі водорості на пісок викинув циклон Dirk, який приніс в регіон спеку і південний поривчастий вітер. І хоча море стало спокійнішим, температура знизилася до 22 градусів.

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