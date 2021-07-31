Україна Вигрібають тоннами: в Бердянську у курортників нова проблема 31.07.2021 381942 1 19:59 — 31 липня 2021 Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ» У Бердянську, де напередодні констатували погіршення ка чества морської води, до узбережжя затоки прибило тонни зелених водоростей. На опублікованих в мережі фото і відео можна помітити щільний шар морської трави як на березі, так і у воді. <br /><figcaption>YouTube video player</figcaption></figure> Відпочиваючі кажуть, що в 10−15 метрах від берега морської трави вже немає, але це відстань можуть подолати не всі. У суботу, 31 липня, територію берегової лінії 3-го пляжу розчищали від водоростей вже бульдозером (приблизно таким же на узбережжі раніше згрібали медуз). Нагадаємо, в Одесі водорості на пісок викинув циклон Dirk, який приніс в регіон спеку і південний поривчастий вітер. І хоча море стало спокійнішим, температура знизилася до 22 градусів. 596 Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter Зробіть «ФАКТИ»обраним джерелому Google News До змісту розділу Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter оновити Друкована версія Лист редакторові Поскаржитися Введіть вашу скаргу Введіть вашу скаргу Помилка! Поділитися Поділитися Твітнути