«Викрадення» Чауса: в СБУ прокоментували «змагання» з НАБУ

У Службі безпеки України (СБУ) зробили офіційну заяву, спростувавши версію про нібито викрадення представниками служби екс-судді Миколи Чауса, якого хотіли допитати і співробітники НАБУ.

Як повідомила прес-служба СБУ, Чаус сам зажадав викликати до нього співробітників СБУ, якими зараз вживаються заходи для забезпечення його безпеки.

Крім того, інформація про там, що екс-суддя перебуває у Вінницькій області, надійшло на гарячу лінію спецслужби.

В даний час слідчі СБУ вже отримали від екс-судді інформацію, яка свідчить про його викрадення. За даними СБУ, Чаусу зараз надають медичну допомогу. Також в спецслужбі стверджують, що слідчі контактують з його родичами.

Силовики впевнені, що співробітники спецслужби в справі Чауса діють за законом і в рамках повноважень, оскільки з травня 2021 року його викрадення розслідує саме СБУ.

Нагадаємо, в НАБУ вважають, що Служба безпеки повинна була передати Чауса детективам, а не везти в Київ.

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