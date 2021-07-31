Рішення Ради нацбезпеки і оборони по «Укрзалізниці» ґрунтувалося на розгромну звіті Служби безпеки України про стан справ у залізничній компанії, пише «УНІАН», посилаючись на документ спецслужби.

Так, за інформацією УНІАН, згідно з документом, основні показники роботи підприємства по усіх ключових напрямах — катастрофічні. А наступним кроком мають стати нові кримінальні провадження щодо поточного керівництва «УЗ».

«Ключовий посил спецслужби — недбалість та корумпованість чиновників „УЗ“, які ведуть до реальних загроз національній безпеці через ризики для критичної інфраструктури: пасажири ризикують потрапити в аварію, якщо потяг зійде з неремонтованих рейок потягу, а вантажі можуть бути доставлені невчасно або не доставляні зовсім, якщо вони їдуть в іржавому, кілька разів виконавшему своє призначення, вагоні», — пише агентство.

Зокрема, у блоці, присвяченому матеріально-технічного стану компанії, йдеться про капітальний ремонт, якого потребує понад 11 тисяч або 31% від усіх рейок.

«Через аварійний стан рейок в 2021 році показник сходження поїздів виріс на 40% у порівнянні з таким же періодом попереднього року. Особливо небезпечний прецедент стався з поїздом Інтерсіті+ в березні поточного року біля Запоріжжя, коли з рейок зійшли шість з дев'яти вагонів», — наголошується в матеріалі.

Також зношений і постійно скорочується тяговий парк, у критичному стані вантажний парк вагонів.

«Середній рівень зносу — 90%, до 2025 року буде списаний кожен третій вагон. „УЗ“ до цього не готова, що може позначитися не тільки на її фінпоказниках, але й на ВВП всієї країни, оскільки мільйони тон вантажів можуть бути просто не доставлені», — підкреслюється в статті.



Як зазначає УНІАН, на кінець 2020 року вартість основних фондів компанії скоротилася на 31 млрд грн (-15%), а в доларовому еквіваленті — на третину.

«Активи компанії знецінюються приблизно на 10 млрд грн. на рік. Обсяги капвкладень зменшуються, план освоєння інвестицій недовиконаний на $ 1,1 млрд. Це означає, що у „УЗ“ були ресурси для оновлення інфраструктури, але вона ці можливості просто не використовувала», — пише видання.

Ще одна шокуюча цифра від СБУ — штучне заниження керівництвом компанії фонду оплати праці звичайним робочим «Укрзалізниці» на тлі скорочення їх кількості та формального підвищення продуктивності праці: «За п'ять останніх років люди у вигляді надбавок та премій недоотримали близько 44 млрд грн. З них 8,9 млрд грн. донараховано тим, хто безпосередньо задіяний в забезпеченні перевезень й їх безпеці».

Критичною є ситуація з обслуговуванням боргових зобов'язань на загальну суму понад 36 млрд грн., що загрожує дефолтом компанії та може негативно позначитися на економіці всієї країни.

Цитуючи звіт СБУ, УНІАН пише про ознаки кримінальних правопорушень, які здійснювали керівники «УЗ» за останні кілька років в сфері держзакупівель: «Тільки протягом 2019 — 2021 рр. за матеріалами органів СБУ за виявленими фактами зловживань співробітників «УЗ» зареєстровано 237 кримінальних проваджень, а загальна сума збитків перевищує 1 млрд грн.

Також в звіті відзначені управлінська криза, закупівля електроенергії за завищеними цінами, скорочення контейнерних перевезень, неефективне використання промислових об'єктів, зокрема, щебеневих кар'єрів, недорозвиненість системи інформаційних технологій, занадто повільна електрифікація критичних ділянок, а також передчасне підписання договорів з ЄБРР на отримання кредитних коштів, через що компанія переплатила банку мінімум 5 млн доларів.

«Фактично мова йде про початок масштабної кадрової чистки та карт-бланш на кримінальні впровадження проти ключових фігур компанії не тільки в нинішній, але й у ряді попередніх каденцій», — резюмує УНІАН, відзначаючи, що СБУ володіє достатньою доказовою базою для цього.

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