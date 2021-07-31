З 1 серпня у Вінниці проїзд подорожчає в 2 рази

Поки в Києві тільки обговорюють можливість підвищення плати за проїзд, в ряді обласних центрів рішення вже прийнято. Так, наприклад, у Вінниці з 1 серпня плата за поїздки в трамваях, автобусах і тролейбусах збільшиться відразу вдвічі. Місто три роки намагалося тримати незмінним тариф на проїзд, але в підсумку підвищило вартість з 4 до 8 гривень. Про це повідомляє міськрада Вінниці.

Транспортна компанія, у віданні якої знаходяться вінницькі автобуси та електротранспорт, підрахувала, що навіть новий підвищений тариф їй економічно не вигідний, а реально вартість проїзду в трамваї повинна становити 15,19 грн, в автобусі — 18,06 грн.

З 1 серпня підвищується вартість проїзду і в Маріуполі. Там розрахували, що реальна вартість проїзду становить 21 гривню в трамваї і 12,74 гривні в автобусах. Було вирішено, що місто частково компенсує транспортникам витрати, а тому тарифи підвищаться до 10 гривень за поїздку в автобусі, тролейбусі і маршрутці і до 9 грн за проїзд в трамваї.

У травні тарифи на громадський транспорт підвищили у Львові, з червня — в Краматорську, з липня — в Хмельницькому і Полтаві. Також в процесі перегляду тарифи в Дніпрі, Івано-Франківську, Луцьку.

У Київській області перевізники підняли тарифи на популярних маршрутах, а масштабне подорожчання проїзду очікується з вересня.

Фото depo.vn.ua

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