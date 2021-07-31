Проблеми з пляжами під Одесою: де заборонено купатися

Після недавнього сильного дощу в Одесі влада заборонила купання на міських пляжах. Згідно з останніми даними, в Одесі купатися в морі вже безпечно, а ось в області не всі пляжі підходять для літнього відпочинку. На деяких не рекомендується не лише купатися, але і знаходитися. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

«Наскільки мені відомо, в Одеській області з пляжами є проблеми. Багато з них заборонені для відвідування. Наприклад, в Затоці», — заявив Мальований.

За інформацією мерії Одеси, 26 липня вода з міських пляжів була перевірена в лабораторії. Перевищення норми за хімічними і біологічними забрудненнями не виявлено. Під постійним контролем знаходиться вода на пляжах «Аркадія», «Отрада», «Ланжерон», «Лузанівка», «Молода гвардія», «Дельфін», «Чайка», «Курортний», «Золотий берег». До цього купатися не рекомендувалося на 10 станції Великого Фонтану («Чайка») і на пляжі «Лузанівка». Там було виявлено великий вміст у воді кишкової палички.

У Затоці під час спеки було рекомендовано не купатися на пляжах «Центральний», «Сонячний» і «Лиманський». Нових розпоряджень з цих пляжів поки не надходило.

В області представники МОЗ регулярно перевіряють пляж в місті Южне, пляж Грибівка — Кароліно-Бугаз, прибережну територію в селах Сичавка і Вапнярка Лиманського району. Останній моніторинг 30 липня показав, що на зазначених пляжах можна купатися — мікробіологічні та санітарно-хімічні показники в нормі.

Нагадаємо, в селищі Рибаківка Миколаївської області через цвітіння води було рекомендовано не купатися в морі.

Фото webcam.guru.ua

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